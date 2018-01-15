الصين تتخذ إجراءات طوارئ لمواطنيها المصابين في انفجار زورق سريع بتايلاند

ذكرت سلطات السياحة الصينية، صباح اليوم الإثنين، أنها قد وضعت خطة طوارئ لتقديم المساعدة إلى المواطنين الصينيين الذي أصيبوا في انفجار أحد الزوارق السريعة في تايلاند.

وقال رئيس إدارة السياحة الوطنية الصينية، لي جينزهاو، إن إدارته قد حثت المستشفيات المحلية على عدم إدخار أي جهد من أجل علاج المصابين، وكذلك حثت الشرطة التايلاندية على التحقيق في أسباب الحادث وبأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف «لي جينزهاو»، أن إدارة السياحة الوطنية الصينية سوف تستمر في متابعة تطورات الحادث.

وأفادت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية الرسمية، اليوم بأن أحد الزوارق السريعة التي كانت تقل نحو 26 سائحًا صينيًا وعددًا من الطاقم التايلاندي قد انفجر في بحر آندامان التايلاندي الجنوبي وبالقرب من جزر «فاي فاي» أمس الأحد.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أحد التايلانديين قد لقى مصرعه و16 آخرين أصيبوا بجراح.

وأوضحت القنصلية العامة الصينية في مدينة «سونغلا» التايلاندية أن 5 صينيين إصابتهم خطيرة.