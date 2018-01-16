نيجيريا تستدعي السفير الأمريكي بسبب تصريح «ترامب»

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استدعت السلطات النيجيرية، الإثنين، سفير الولايات المتحدة، ستيوارت سيمينجتون، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دول أفريقية ووصفها بـ«دول البكابورت».

ووفقا لما نشرته صحيفة «نايجا نيوز» النيجيرية، سيتعين على السفير الأمريكي، الاجتماع مع وزير الخارجية النيجيري، جيفري أونياما.

وكانت وسائل إعلام أمريكية نسبت إلى ترامب وصفه ـ خلال اجتماع مع أعضاء من الكونجرس في البيت الأبيض لمناقشة تشريع خاص بالهجرة - دول العالم الثالث بـ«دول البكابورت».

ومن جانبه، نفى «ترامب»، استخدامه لمثل هذه الكلمات.