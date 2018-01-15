تألق محمد صلاح مع ليفربول يستحوذ على اهتمامات الصحف الإنجليزية

أبرزت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الاثنين، استمرار تألق النجم المصري محمد صلاح ومساهمته في الفوز العريض الذي حققه ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي (4-3) مساء أمس الأحد بملعب "آنفيلد"، في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



واختارت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، النجم المصري صلاح، أفضل لاعب في نادي ليفربول بجانب تشامبرلين، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه الثنائي في مباراة الفريق أمام سيتي في قمة مباريات الجولة الـ 23 من عمر البريميرليج .



وسجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر، كذلك تشامبرلين، ليلعب الثنائي دورا كبيرا في الفوز الثمين الذي حققه ليفربول على مانشستر سيتي، ملحقا الهزيمة الأولى بالفريق السماوي في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



ومنحت الصحيفة، محمد صلاح وتشامبرلين 9 درجات من أصل 10 في التقييم الذي أعدته عن مستويات لاعبي ليفربول في مباراة السيتي.



أما صحيفة "ليفربول إيكو"، فقد أشارت إلى مواصلة محمد صلاح تألقه مع الريدز في موسمه الأول بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 24 في مختلف البطولات الإنجليزية والأوروبية.



وأضافت الصحيفة، أن محمد صلاح كان مصدر إزعاج لدفاع مانشستر سيتي ونجح في الوصول إلى شباك الفريق السماوي، مشيرة إلى أن اللاعب المصري يقدم موسماً رائعاً حتى الآن.



أما صحيفة "ميرور"، فأكدت أن محمد صلاح أثبت أنه لاعب مؤثر في ليفربول وتمكن من تسجيل هدف رائع من مسافة 40 ياردة في شباك مانشستر سيتي.



وكتبت الصحيفة عنوانا: "محبوبو كلوب"، مؤكدة قدرة ليفربول على الفوز رغم رحيل نجمه فيليب كوتينيو إلى برشلونة.. فيما ذكرت في خبر آخر بعنوان "48 ساعة"، مشيرة إلى أن نجم أرسنال أليكسيس سانشيز اقترب من التعاقد مع مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية تتضمن انتقال الأرميني هنريك مخيتريان إلى النادي اللندني.



من ناحيتها، ركّزت صحيفة "ذا صن" على فوز ليفربول بعنوان "صاعقو بيب".



أما صحيفة "ديلي ستار" فكتبت "الهائجون الحمر يقضون على سلسلة سيتي".. وأشارت إلى اقتراب مانشستر يونايتد من ضم سانشيز بعد مفاوضات سرية دامت 9 أشهر.