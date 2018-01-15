إصابة العشرات إثر انهيار ممشى في بورصة إندونيسيا

أصيب عشرات الأشخاص، اليوم الإثنين، إثر انهيار ممشى في مبنى بورصة إندونيسيا، بحسب ما ذكرته الشرطة وموظفو أحد المستشفيات.

وأظهرت لقطات تلفزيونية موظفين يصرخون في حالة من الذعر، وسط حطام متناثر من الطابق الأوسط الذي وقع به الانهيار في المبنى الواقع بالمنطقة التجارية في جاكرتا.

وقد شوهد بعض الضحايا المصابين ملقين أمام المبنى، وتم نقل 28 شخصًا على الأقل إلى مستشفى سيلوام في جاكرتا، بحسب ما قالته متحدثة باسم المستشفى.

من جانبه، قال تيتو سوليستيو مدير البورصة، في مقابلة مع محطة «مترو تي في» التلفزيونية: «يمكنني أن أؤكد أنه ليس هناك قتلى».

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم شرطة جاكرتا أرجو يوونو، إنه مازال يتم جمع التفاصيل الدقيقة بشأن الضحايا.

وقال، إن هناك أشخاصًا مصابين تم نقلهم في سيارات إسعاف، مضيفًا أن تركيزنا الآن هو على إنقاذ الأرواح، ووقع الحادث عند الظهر، بينما كان الموظفون في استراحة الغداء.

وقال شاهد عيان لمحطة «مترو تي في»، إن عشرات الجرحى من طلاب الجامعة، الذين كانوا يقومون بزيارة إلى المبنى في رحلة دراسية.