محكمة عسكرية إسرائيلية تمدد اعتقال عهد التميمي يومين

أمرت محكمة عسكرية إسرائيلية بتمديد اعتقال الفلسطينية عهد التميمي، لمدة يومين، وكان قد تم اعتقالها إثر ظهورها في تسجيل فيديو الشهر الماضي وهي تقوم بصفع جنود إسرائيليين.

وأظهر التسجيل الذي انتشر على نطاق واسع في ديسمبر الماضي عهد التميمي خارج منزل عائلتها، وهي تدفع وتركل وتصفع الجنود، ليقوموا بدورهم بصد الضربات.

وعُدت عهد التميمي، البالغة من العمر 16 عاما، بطلة لدى الفلسطينيين، بينما فجرت تلك المشادة غضبا شديدا في إسرائيل نظرا إلى ما بدا عملا مهينا للجيش.

وقامت محكمة عسكرية اليوم الاثنين، بمد اعتقال عهد التميمي لمدة يومين، الأمر الذي قابله والدها بالصياح داخل المحكمة "عزيزتي.. ابنتي.. كيف حالك.. كوني قوية.. أنت قوية".

وقال الجيش الإسرائيلي، إن عهد التميمي قد تواجه عقوبة السجن مدة 14 عاما، ومع ذلك من غير المحتمل أن تواجه هذا الحد الأقصى من العقوبة، بحسب ما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية، ووجهت إلى التميمي في وقت سابق من هذا الشهر عدة اتهامات، من بينها مهاجمة الجنود.