مد أجل الحكم على مرتكب جريمة قتل «القمص سمعان» بالمرج 12 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد الدقن، مد أجل النطق بالحكم في قضية مقتل القمص سمعان شحاتة رزق الله بمنطقة المرج، إلى جلسة 12 فبراير المقبل.

وسبق للمحكمة، أن قررت منتصف شهر نوفمبر الماضي، إحالة أوراق المتهم أحمد سعيد، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامه، وذلك ختام الجلسة الأولى لمحاكمته، بعدما أقر المتهم بارتكابه للجريمة المسندة إليه.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد أحال القضية إلى محكمة الجنايات في شهر أكتوبر الماضي، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكابه لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بتحقيقات النيابة العامة، الاعترافات التي أدلى بها المتهم خلال التحقيقات، وتحريات أجهزة الأمن «المباحث الجنائية والأمن الوطني» وأقوال شهود الإثبات، وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية، وتقرير مصلحة الطب الشرعي، وغيرها من الأدلة التي تؤكد جميعها ارتكاب المتهم للجريمة المسندة إليه.