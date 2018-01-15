انتحار مدير شركة كورية بشنق نفسه داخل منزله ببور سعيد

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تلقى اللواء أمجد عبدالفتاح مدير الأمن بمحافظة بور سعيد، بلاغ من الدكتور عادل تعيلب وكيل مديرية الشئون الصحية، يفيد عثور العاملين بقرية المرجان السياحية بمدينة بورفؤاد على جثمان هوم مين مدير شركة كوري الجنسية، مشنوقًا داخل حجرته بالقرية.

وأفاد مصدر أمني مسئول بمديرية أمن بورسعيد، أن الجثة لمدير إحدى الشركات الكورية العاملة بالمنطقة الصناعية بشرق تفريعة بورسعيد، وقد تم وضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمحكمة بورسعيد، التي أمرت بتقرير الطب الشرع لبيان سبب الوفاة.

كما أمرت بتحريات إدرة المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة؛ لمعرفة هل هناك شبهة جنائية وراء الحادث، كما قررت إخطار قنصل السفارة الكورية لمتابعة الواقعة.