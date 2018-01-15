«طيور الدمار الشامل» تثير الذعر في أستراليا

أثارت طيور صغيرة بيضاء اللون الذعر في البلدات الساحلية بولاية أستراليا الغربية، حيث طلب مسؤولون محليون من حكومة الولاية تصريحا لإعدام طيور الكوكاتو الشرقية طويلة المنقار.

وقال عمدة مدينة جيرالدتون، شين فان ستين، اليوم الإثنين، إن هذه الطيور الصغيرة المزعجة قد تسببت في أضرار كبيرة للمدينة والممتلكات.

وقال فان ستين، في تصريحات صحفية: «إنها تفكك الأسطح، ما يتسبب في تسرب المياه منها، وتنزع أشرطة السدادات المطاطية من النوافذ، مناقيرها المدببة قوية للغاية لدرجة أنها قادرة على انتزاع وحدات إنارة الشوارع والنباتات الاصطناعية».

وأفاد بأن الطيور اتلفت لافتات مغلفة، والحقت أضرارا بأسلاك نحاسية، بل وتسببت في حوادث ماس كهربائي، واصفا الطيور بأنها «أسلحة دمار شامل يكسوها الريش».

وذكر أن مجلس مدينة جيرالدتون يدفع ما يصل إلى 400 ألف دولار أسترالي،

320 ألف دولار أمريكي سنويا، منذ عدة أعوام لإصلاح الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية بسبب الطيور.

يشار إلى أن طيور الكوكاتو الشرقية طويلة المنقار هي نوع من ببغاوات الكوكاتو البيضاء، ويعود أصلها إلى أستراليا، وتعد دخيلة على أستراليا الغربية.

وقد تسبب التدفق الكبير للطيور البرية في أضرار للمحاصيل وشكل تهديدا للطيور المحلية، بما فيها أنواع أخرى محلية من الببغاوات.