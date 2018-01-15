شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، لليوم السابع على التوالي، إقبال المواطنين لتحرير التوكيلات الخاصة لمرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووصل عدد التوكيلات بالمحافظة حتى الآن إلى 10 آلاف و200 توكيل.

وأكد مصدر داخل الشهر العقاري، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن عدد التوكيلات التى حصل عليها خالد علي 68 توكيلًا، ومحمد أنور السادات 44 توكيلًا، والفريق سامي عنان 38 توكيلًا بمختلف مكاتب الشهر العقاري بالمحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور علي أبوشوشة، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، الأمين العام لحملة «كلنا معاك من أجل مصر»، إن أمانة المرأة بالحملة برئاسة الدكتورة هدى الطنباري، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، تقوم بدور كبير لحشد النساء؛ لتحرير التوكيلات؛ ما أدى إلى ارتفاع أعداد توكيلات النساء على مستوى المحافظة في سادس يوم، لتصل إلى 60% من نسبة التوكيلات المحررة حتى الآن.