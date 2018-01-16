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الثلاثاء.. إسرائيل تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة

غزة أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 يناير 2018 - 9:08 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يناير 2018 - 9:08 م

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري مع قطاع غزة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بعد إغلاق دام يومين.

وقال مدير الهيئة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا، في تصريح له، الإثنين، إن الجانب الإسرائيلي أبلغنا بقرار فتح معبر كرم أبوسالم غدا الثلاثاء، بعد إغلاق دام يومين.

من جهته، قال متحدث باسم جيش الاحتلال، إنه بعد تقييم الوضع الأمني، تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لنقل البضائع غدا.
ويعد معبر كرم أبو سالم المعبر الوحيد المخصص لنقل السلع والبضائع إلى قطاع غزة.


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