«السيسي»: الدولة لم تحافظ على مصانع «عبد الناصر»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لم تتمكن من الحفاظ على المصانع التي خلفها الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

وأضاف «السيسي»، خلال فعاليات افتتاح عدد من المشروعات التنموية في الدلتا والوجه البحري من مدينة السادات، الإثنين: «لدينا مصانع أنشأها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، منذ أكثر من 55 عامًا ولكن لم نستطع الحفاظ عليها لأي أسباب».

واستطرد: «هذه المصانع لدينا فيها عمال بمئات الآلاف»، مطالبًا وزير القطاع العام، خالد بدوي، للتصدي بجلاء وحكمة، للمشكلات التي تواجهها المصانع بهدف تطويرها، مؤكدًا: «نحن ندعمك».

وتابع مخاطبًا الوزير: «أتمنى ألا تكون البداية صادمة لك، لكن ندعمك والتحدي كبير ويحتاج إلى إرادة وتوفيق ربنا».

وذكر «السيسي»، خلال تعليقه على الإعلان عن إنشاء أكبر مدينة للغزل والنسيج في الشرق الأوسط وإفريقيا، أن مصر تضيع وقتًا كثيرًا في تطوير المصانع المتقادمة في القطاع العام، مثل مصانع السكر والغزل والنسيج والحديد والصلب، مشيرًا إلى ضرورة أن تقفز معدلات النمو بمعدلات أعلى بكثير مما هي عليه الآن.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، صباح الإثنين، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالدلتا والوجه البحري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير الإسكان، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع.