قوات الأمن الإندونيسية تفرض طوقا حول البورصة بعد انهيار أجزاء من أرضيتها

فرضت قوات الأمن في إندونيسيا، اليوم الإثنين، طوقا أمنيا حول مبنى البورصة، وذلك بعد انهيار أجزاء من الأرضية بأحد الأدوار؛ ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية، أن 15 سيارة إسعاف وصلت إلى موقع الحادث؛ لنقل المصابين إلى المستشفيات، مشيرة إلى عدم وضوح أسباب الحادث بعد.

بدوره، قال المتحدث باسم شرطة جاكرتا أرجو يوونو، حسبما نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إن مئات الطلاب كانوا يزورون البورصة وقت وقوع الحادث.

وكانت بعض الصور التي عرضتها وسائل إعلامية في جاكرتا قبل قليل، قد أظهرت عشرات الأشخاص وهم يسارعون بالخروج من المبنى متعدد الطوابق.