نائب بحريني: الممارسات القطرية تهدد الأمن القومي الإقليمي

علق النائب جمال بن حسن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، على اعتراض مقاتلات قطرية اليوم الإثنين، لطائرة مدنية إماراتية خلال رحلة إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وقال «بن حسن»، في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر «TEN»، مساء الاثنين، إن كل الممارسات التي تقوم بها قطر تجاه الدول العربية مقصودة، مؤكدًا أنها تهدد الأمن القومي الإقليمي.

وأضاف «ما فعلته قطر بمقاتلاتها هو إرهاب للملاحة الدولية، وهذا الإرهاب لم نراه في أي مكان في العالم بخلاف الدوحة، حتى أنها اخترقت المجال الجوي للبحرين، وهذا يستدعي شكوى من البحرين وأخرى من الإمارات»، مطالبًا الدول الخليجية بتقديم شكوى لمجلس الأمن ضد انتهاكات قطر.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، أعلنت اليوم، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة إلى العاصمة البحرينية المنامة.