قوات الشرعية اليمنية تسيطر على عدة مواقع في صعدة

أحرزت قوات الشرعية اليمنية تقدمًا جديدًا، في معقل ميليشيات الحوثي، واستردت مواقع عدة في مديرية البقع شرقي محافظة صعدة، التي باتت تحت قبضة قوات الشرعية.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية في تصريحات أوردتها قناة «سكاي نيوز»، اليوم الإثنين، إن قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي سيطرت على منطقة العواضي والسعراء وسوق البقع وأجزاء من جبال العليب في جبهة البقع.

يأتي هذا في وقت تمكنت فيه قوات الشرعية من استعادة السيطرة على جبل مركوزة الاستراتيجي بمديرية ناطع بعد معارك مع ميليشيات الحوثي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.