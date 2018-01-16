أعرب رجل الأعمال، نجيب ساويرس، عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، عن أهالي الصعيد.

وقال «ساويرس»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، «الصعايدة من أحسن عناصر هذا الوطن، والناس دي جاية القاهرة تدور على أكل عيشها مش بتعمل عشوائيات»، متسائلًا: «هل كل سكان العشوائيات من الصعيد؟».

وطالب «الجندي» بالاعتذار لأهالي الصعيد، قائلا: «أنا واثق إن اللي قاله مجرد هفوة، وياريت منحملش الموضوع أكبر من حجمه لأنه لسة في بداية منصبه، لكن لازم يطلع يعتذر للصعايدة؛ لأن زعلنا وحش».

وتعرض اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، لهجوم خلال الساعات الماضية؛ بسب التصريحات التي أدلى بها لبرنامج «الحياة اليوم»، أمس الأحد، والتي حمّل فيها أهالي الصعيد، مسؤولية العشوائيات في القاهرة، قائلا: «عايزين نبطل نخلي الصعايدة يركبوا القطر، وييجوا القاهرة عشان يدوروا على فرص عمل، ويعملولنا عشوائيات».