• «التضامن»: استقبلنا 56 بلاغا من أمهات ارتابوا في تعاطي سائقي المدارس للمخدرات خلال الفصل الدراسي الأول

• «والي»: نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي المدارس تراجعت من 12% إلى 3.6%

قالت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تدشين قاعدة بيانات للسائقين العاملين بالمدارس على مستوى الجمهورية، متابعة: «أصبح لدينا خريطة للمدارس، وبدأنا عمل حملات للكشف عن متعاطي المخدرات».

وأضافت «والي»، خلال لقائها ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الاثنين، أن الوزارة استقبلت خلال الفصل الدراسي الأول 56 بلاغًا من أمهات ارتابوا في تعاطي سائقي المدارس للمخدرات، مؤكدة: «كل بلاغاتهم طلعت صح».

وأوضحت أن تراجع نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي المدارس من 12% إلى 3.6%، لا يعني بالضرورة توقف السائق عن التعاطي إنما يعني أن المدارس أصبحت أكثر وعيًا في التعامل وترفض التعاون مع سائق متعاطي.

وأكملت: «قمنا أيضًا بعمل تحاليل مخدرات لجميع سائقي مترو الأنفاق، وهناك تعاون كبير من جانب المسئولين في هذا الأمر، وأجريناها أيضًا على جميع العاملين بوزارة التضامن وأوقفنا بعض العاملين بعد ثبوت تعاطيهم»، مضيفة أنه تم إطلاق دبلومة بالتعاون مع جامعة القاهرة، للتدريب على كيفية المعاونة في الإقلاع عن تعاطي المخدرات.

وتابعت أنه ليس صحيحا أن «الحشيش» لا يؤدي للإدمان، مستطردة أنها ستوقع الأربعاء المقبل، بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس؛ للتعامل مع الأمراض، مثل الإيدز الذي ينتشر بسبب تداول الحقن المخدرة.

وذكرت أنه تم افتتاح مركزًا لعلاج المخدرات بين الفتيات بمستشفى المعادي العسكري، مسترسلة أن الدراسات أكدت أن 27% من المتعاطين من الإناث وقعن فريسة التعاطي، وأن نحو 2% فقط يطلبن المعونة، وهذه النسبة ارتفعت لـ5% بعد إطلاق الخط الساخن للإبلاغ عن الإدمان، الذي يحمل رقم «16023».