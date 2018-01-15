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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بالمحلة

أرشيفية
أرشيفية
الغربية- علاء شبل
نشر فى : الإثنين 15 يناير 2018 - 12:36 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يناير 2018 - 12:36 م

لقى شخص مصرعه، وأُصيب آخر في حادث سير تحت عجلات سيارة مسرعة بطريق "قرية ميت السراج-المحلة الكبري" بالغربية.

وكان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي عن مصرع شخص وإصابة آخر تحت عجلات سيارة مسرعة بطريق "ميت السراج-المحلة".

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة آخر، بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة على الطريق اثناء وقوفهم لإصلاح الدراجة النارية الخاصة بهم.

وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المحلة العام، وُحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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