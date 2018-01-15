وسائل إعلام ليبية: توقف حركة الطيران بمطار امعيتيقة بسبب اشتباكات مسلحة

أفادت وسائل أعلام ليبية بتوقف حركة الطيران المحلية والدولية بمطار امعيتيقة الدولي، اليوم الإثنين، نتيجة اشتباكات مسلحة.

وذكرت قناة «ليبيا»، على موقعها اليوم، أن مطار امعيتيقة الدولي تعرض صباح اليوم إلى هجوم عنيف بمختلف أنواع الأسلحة؛ ما أدى إلى توقف جميع الرحلات الجوية المحلية والدولية، وتحويلها إلى مطار مصراتة.

وحسب القناة، تم إخراج المواطنين بسلام من صالة الركاب إلى خارج المطار.

من جانبه، أفادت قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس بقيام من وصفته بـ«المجرم المعروف بشير البقرة» بالهجوم على مطار امعيتيقة الدولي رفقة من وصفتهم بـ«كل المجرمين المطلوبين لدى قوة الردع الخاصة بعد هروبهم وانضمامهم لهذه المليشيا».

وقالت القوة، عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، إن التعامل مع المهاجمين جارِ إلى أن يتم دحرهم عن مطار امعيتيقة والسجن الذي يقبع به أكثر من 2500 موقوف بقضايا مختلفة.