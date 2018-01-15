«قابيل»: إنشاء أكبر مدينة للغزل والنسيج في الشرق الأوسط وإفريقيا

وزير الصناعة: «السادات» تتضمن استثمارات بقيمة 24.5 مليار جنيه

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن قطاع الغزل والنسيج من أهم الصناعات باعتباره كثيف العمالة، مشيرًا إلى اقتراب الدولة من تحقيق نقطة التماس بين حجم الصادرات والواردات في هذا القطاع.

وأضاف «قابيل»، في كلمته خلال فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية بمدينة السادات، الإثنين، أنه تم البدء في إنشاء أكبر مدينة صناعية للغزل والنسيج في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال شركة «مان كاي» الصينية، وذلك بعد استغلال الوزارة لزياراة «السيسي»، لمجموعة العشرين ودولة الصين المتقدمة في هذه الصناعة، موضحًا أن مساحة المشروع 3.1 مليون متر وسيضم 568 مصنعًا للغزل والنسيج بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار، ستوفر 160 ألف فرصة عمل، وبإجمالي إنتاج سنوي يصل إلى 9 مليارات دولار.

وأكد أن المرحلة الأولى من المدينة ستنتهي في عام 2020 وستضم 57 مصنعًا بإجمالي رأس مال 228 مليون دولار، موضحًا أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في تاريخ صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر.

من جانبه طالب الرئيس «السيسي»، بتقليص مدة إنشاء المشروع إلى عام ونصف، معربًا عن استعداد الدولة تسهيل كافة الإجراءات المطلوبة، والدخول في مشاركة مع الشركة الصينية بنسبة 50%، إذا أرادت ذلك.

وفي نفس السياق، أوضح الوزير أنه عند إنشاء المنطقة الصناعية في مدينة السادات، تم مراعاة حماية المدينة السكنية من أي تلوث صناعي، قائلًا إنه تم إنشاء المدينة على مساحة أكثر من 7 آلاف فدان، تم إنشاء 632 مصنعًا بها في كافة المجالات بإجمالي استثمارات 24.5 مليار جنيه.

وأشار إلى طرح خلال العامين الماضيين 6.9 مليون متر مربع أراضي صناعية في المدينة من المنتظر أن تجذب استثمارات بقيمة 7.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى افتتاح 79 مصنعًا في هذه المدة بإجمالي استثمارات 2.5 مليار جنيه.

وأوضح أن عام 2015 شهد أكبر عجز في الميزان التجاري، حيث وصل إلى 52.8 مليار دولار نتيجة زيادة الواردات إلى 71 مليار دولار وانخفاض الصادرات إلى 18.7 مليار دولار، لافتًا إلى اتخاذ عدة قرارات بمنع دخول المنتجات سيئة الجودة لمصر، وهو ما حسن من ميزات العجز بحوالي 7 مليارات دولار.

ونوه إلى افتتاح عدد من المجمعات الصناعية، التي تساعد على دخول مستثمرين جدد للسوق المصرية وتحول العديد من المشروعات من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، صباح الإثنين، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالدلتا والوجه البحري، وذلك بحضور عدد من المسؤولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير الإسكان، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع.