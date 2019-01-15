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وزارة الدفاع الجزائرية: تدمير مخبأين للإرهابيين شمالي البلاد

الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 10:08 م

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بولايتي الشلف وبومرداس شمالي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت دوريات للجيش أمس خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من ولايتي الشلف وبومرداس مخبأين للجماعات الإرهابية".

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت دورية للجيش شاحنة مُحملة بـ25 طنا من خليط الحجارة وخام الذهب بولاية تمنراست (جنوب)، في حين أوقفت قوات الجيش الوطني بولاية وهران (شمال غرب) تاجر مخدرات بحوزته 58.3 كيلوجرام من المخدرات.

وأشار البيان إلى أن عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) أحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لـ18 شخصا وهران (شمال غرب).

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