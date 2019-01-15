

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، غموض واقعة العثور على جثتين بأكتوبر، وضبط مرتكبي الواقعة.

وأوضح الأمن العام أن قسم ثالث أكتوبر تلقى بلاغًا بالعثور على جثتى "خالد إ.س"، 18 عامًا، عاطل، و"ياسر. س.س" 30 عامًا، خفير خصوصي، وبهما أعيرة نارية متفرقة بالجسم، داخل سيارة ملاكي بالكيلو 50 بطريق الواحات، ووجود آثار لعدد من الطلقات بالسيارة، والعثور على بندقيةFN ، و12 طلقة بمكان الحادث.

كما تبلغ للقسم من مستشفيين بوصول "محمد أ.ح " 16 عامًا، خفير خصوصى، مُصاب بعيارين ناريين بالصدر، و"عيد م.ع "، 18 عامًا، خفير خصوصى، مُصاب بعيار ناري بالذراع الأيمن.

وتم تشكيل فريق بحث، توصلت جهوده إلى تحديد تشكيل عصابي يتزعمه 3 أشقاء لسرقة مواد البناء من المشروعات الكائنة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، ووجود خلافات بينهم على تقسيم متحصلات سرقة سابقة وانقسامهم إلى طرفين، وهم المجنى عليهم "المتوفيان والمصابان"، وبصحبتهم "محمد ب.ط " 41 عامًا، عاطل، و"ياسر م.ب"، 20عامًا، عاطل.

وطرف ثان ضم شقيق الخامس "ياسر" 48 عامًا، عاطل، و"رجب" 45 عامًا، عاطل، و"صديق ع.ع"، 25 عامًا، خفير خصوصى بمشروع الإسكان الاجتماعي.

حيث توجه "شقيقى الخامس" بالسيارات الخاصة بهما لسرقة حديد تسليح من مشروع الإسكان الاجتماعى خلف مطار أكتوبر ، بالاتفاق مع الثامن وعقب علم "الخامس" استعان "بالسادس والمجنى عليهم" ، وبحوزتهم السلاح الناري المعثور عليه بمكان الواقعة لاستيقاف الطرف الثاني، وسرقة سياراتهم وما بحوزتهم من مسروقات وأثناء تواجد الطرف الأول بالطريق المؤدى إلى المشروع قام مستقلو سيارة نقل بيضاء بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما نتج عنه وفاة الأول والثاني وإصابة الثالث والرابع.

وتم ضبط أفراد التشكيل عدا أحد شقيقى الخامس "رجب ب.ط "، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.