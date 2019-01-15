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الأربعاء.. انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية الاقتصادية بلبنان


نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 11:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 11:03 م

القاهرة/بيروت.. تنطلق الاجتماعات التحضيرية المكثفة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة بلبنان.

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