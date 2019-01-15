الأهلي يشكو رئيس الزمالك للجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية

طالب النادي الأهلي في مذكرة رسمية صباح اليوم إلى المستشار محمدي قنصوه رئيس اللجنة القضائية للقيم والتحقيق باللجنة الأولمبية المصرية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللائحية بما يتفق مع المبادئ الدولية ومدونة السلوك والأخلاقيات ضد رئيس نادي الزمالك بعد تجاوزاته بحق الأهلي وقياداته وجماهيره عبر وسائل الإعلام.

وقال النادي الأهلي في شكواه أن تجاوزات رئيس الزمالك المتكررة والصمت حيالها يشعل نار الفتنة بين جماهير الأندية في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتوحد خلف المصلحة العليا للبلاد.

وقدم النادي الأهلي حافظة مستندات تتضمن تجاوزت رئيس الزمالك المتكررة واتهاماته التي لا تستند الى دليل في الوقت الذي أعلن فيه مسئولي الأهلي أن مستندات النادي جاهزة للإطلاع عليها من أية جهة رقابية في الدولة ، في ظل العمل بشفافية من أجل المصلحة العامة للنادي والوطن.

وطالب النادي الاهلي باتخاذ إجراءات رادعة بالقانون واللوائح تجاه رئيس الزمالك والذي لم تتم محاسبته رغم تطاوله المستمر في وسائل الإعلام وخوضه في الأعراض وتوجيه السباب والشتائم.

وكان محمد عثمان نقيب محامي القاهرة السابق والمستشار القانوني للنادي الأهلي قد تقدم بصفته وكيلًا عن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في وقت سابق ببلاغ للنائب العام ضد أكاذيب رئيس الزمالك ولم يتم البت فيه حتى الآن بسبب الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها والتي تحول دون خضوعه أمام جهات التحقيق لتنفيذ القانون.