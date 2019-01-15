بكين ترفض انتقادات أوتاوا لحكم الإعدام الصادر بحق مواطن كندي وتدعوها لاحترام سيادة الصين

رفضت الصين اليوم الثلاثاء انتقادات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للحكم الصادر بالإعدام بحق مواطن كندي بعد إدانته في تهمة تهريب المخدرات، داعية أوتاوا إلى احترام سيادة الصين وحكم القانون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ ، خلال المؤتمر صحفي تعليقا على إعراب رئيس الوزراء الكندي عن بالغ قلقه جراء ما وصفه بحكم الإعدام "التعسفي" بحق مواطن كندي، إن "وصف الحكم بالتعسفي أمر خاطيء. لا أعرف هل تمت قراءة حيثيات الحكم والإطلاع على القانون الصيني جيدا أم لا؟ الحيثيات واضحة تماما. فالمواطن الكندي روبرت لويد تشيلينبرج أدين في عملية تهريب مخدرات بكميات تصل إلى نحو 202 كيلوجرام، والتورط مع منظمة دولية للتهريب".

وأضافت يينغ: "الجميع متساوون أمام القانون، وحكم القانون. كندا تنتهج بذلك معايير مزدوجة، ويجب عليها احترام سيادة الصين وحكم القانون، والتوقف عن إطلاق مثل هذه التصريحات".

وحول ما يتردد عن سلامة الكنديين في الصين ومسألة إصدار تحذير للسفر إلى بكين في ضوء الحكم الصادر واحتجاز كنديين لاتهامات تتعلق بتهديد الأمن القومي الصيني، قالت يينغ إنه ينبغي على الحكومة الكندية توعية مواطنيها بعدم الاشتراك في أنشطة تتعلق بتهريب المخدرات إلى الصين، لأنهم في هذه الحالة سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.

وأكدت يينغ أن جميع الأجانب بمن فيهم الكنديون مرحب بزياراتهم إلى الصين طالموا التزموا بالقوانين الصينية، داعية أوتاوا إلى التوقف عن "التحيز والتصريحات غير الدقيقة".

وكانت محكمة الشعب المتوسطة في داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين أصدرت أمس الاثنين حكما بالإعدام بحق الكندي روبرت لويد تشيلينبرج لإدانته في تهمة الاتجار بالمخدرات، مع مصادرة جميع ممتلكاته الشخصية.

يشار إلى أن محكمة إبتدائية صينية أصدرت حكما شهر نوفمبر الماضي بحق تشيلينبرج بالسجن 15 عاما وغرامة مالية قدرها 150 ألف يوان (21800 دولار)، بعد اتهامه بتأدية دور "مهم" في عملية تهريب مخدرات بالتورط مع منظمة دولية للتهريب، إلا أن محكمة استئناف في شمال شرق الصين قررت نهاية الشهر الماضي إعادة محاكمة تشيلينبرج لاعتبارها الحكم بالسجن 15 سنة الصادر بحقه عن محكمة إبتدائية "غير متكافيء مع فداحة جريمته".