تولى الميجور جنرال أفيف كوخافي، اليوم الثلاثاء، منصب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.



ووفقا للجيش الإسرائيلي، سيتم ترقية كوخافي إلى رتبة جنرال قبل تسلم المنصب.



وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على موقع "تويتر": "سيجرى اليوم حفل تسليم وتسلم قيادة الجيش من رئيس الأركان الـ21 الجنرال غادي أيزنكوت إلى الميجور جنرال أفيف كوخافي، الذي ستتم ترقيته إلى رتبة جنرال".



وخدم كوخافي، 55 عاما، في لواء المظليين، وتدرج في المناصب حتى أصبح قائد لواء الشمال. كما كان قائدا لمفرزة القوة النارية وقائدا لفرقة غزة ورئيسا لشعبة العمليات في هيئة الاستخبارات العسكرية، ومن ثم رئيسا للهيئة ذاتها، فقائدا للمنطقة الشمالية في الجيش ثم نائبا لرئيس هيئة الأركان.



وتجرى المراسم اليوم بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكبار قادة الجيش.



وكان نتنياهو قال عن أيزنكوت: "تحت قيادتك للجيش، عملنا بنجاح كبير لصد التموضع العسكري الإيراني في سوريا، وفي هذا السياق هاجم جيش الدفاع مئات المرات أهداف تابعة لإيران ولحزب الله.. وعملنا معا ضد تصنيع الأسلحة الدقيقة في لبنان وعملنا في إطار عملية (درع الشمال) على تفكيك سلاح الأنفاق التي حفرها حزب الله في لبنان. عملنا ضد أنفاق حماس على حدودنا مع قطاع غزة وأحبطنا مئات العمليات الإرهابية الفردية في /يهودا والسامرة/ (الضفة الغربية)، وقمنا بعمليات كثيرة للغاية، منها معلنة ومنها خفية".