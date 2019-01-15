نائب الرئيس السوداني يبحث مع والي ولاية غرب دارفور مختلف الأوضاع بالولاية

بحث النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، خلال لقائه أمس الاثنين، بالقصر الجمهوري بالخرطوم بوالي ولاية غرب دارفور حسين ياسين حمد، الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية بولاية غرب دارفور.

وأوضح حمد - في تصريح صحفي عقب اللقاء - أنه قدم شرحا للنائب الأول لرئيس الجمهورية حول الاستقرار الأمني الكبير الذي تتمتع به الولاية، منوها بأن موقف أهل غرب دارفور هو الداعم للأمن والاستقرار.

وأضاف أنه أطلع النائب الأول للرئيس علي مشروعات التنمية بالولاية والتى يجري العمل فيها بصورة منتظمة ، بالإضافة إلى استعدادات الولاية لاستضافة الدورة المدرسية رقم (29).

وأشار إلى أن هناك مشروعات نفير تنمية الولاية، وقال إن هناك التزاما من رئاسة الجمهورية برعايته، وإن المشروعات ستشمل كافة المحليات.

ونوه بأنه أطلع النائب الأول لرئيس الجمهورية علي العلاقات بين الولاية وتشاد ، والانفتاح والتواصل بينهما الذي يصب في دعم الأمن والاستقرار بغرب دارفور.