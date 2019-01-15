«بوهرينجر إينجالهيم» الألمانية للأدوية توقع عقدا لإنتاج عقاقيرها في الجزائر

وقعت شركة "بوهرينجر اينجالهيم" الألمانية لصناعة الأدوية اتفاقا مع شركة "عبدي إبراهيم" الجزائرية التركية لإنتاج أدوية خاصة بالشركة الألمانية في الجزائر.

وتبلغ استثمارات الشراكة الجديدة 20 مليون يورو لإنتاج عقاري "ميكاردي بلس" لعلاج ارتفاع ضغط الدم، و"جارديانس" لعلاج النوع الثاني من داء السكري في مصانع شركة "عبدي إبراهيم" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله غربي الجزائر.

من ناحيته قال المدير العام لشركة "بوهرينجر انجلهايم" في الجزائر بشير باتل إن إنتاج عقار "جارديانس" سيبدأ خلال النصف الثاني من العام الحالي، في حين سيبدأ إنتاج عقار "ميكاردي بلس" فور الانتهاء من نقل التكنولوجيا اللازمة لذلك إلى الجزائر في أبريل 2021، حيث يتوقع أن يتم تسويق الدفعة الأولى من هذا الدواء في الجزائر خلال النصف الثاني من عام 2021.

وكشفت شركة" بوهرينجر انجلهايم" أن أسعار هذين الدواءين "ستكون معقولة".