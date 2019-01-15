هشام ماجد: أمن الدولة حقق معي وفهمي وشيكو عام 2001 بسبب هذا الفيلم

كشف الفنان هشام ماجد، عن تفاصيل التحقيق معه في جهاز أمن الدولة، نتيجة اشتراكهم في فيلم «رجال لا تعرف المستحيل» عام 2001.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الاثنين: «الفيلم انتشر في مصر جدًا، وروحنا أمن الدولة قالولنا متعملوش أفلام تاني، لأنه كان تريقة على فيلم الطريق إلى إيلات».

وعقب أنه تم التحقيق مع الفنانين أحمد فهمي وشيكو كذلك بسبب الفيلم نفسه، متابعًا: «دخلنا أمن الدولة، وقعدوا كل واحد مننا في أوضة، وفيه ملف لكل واحد عليه صورته، وقعدنا 4 ساعات، وعرفوا إن مفيش ورانا حاجة».

واستطرد أنه طُلب منهم سحب هذا الفيلم من الأسواق، مضيفًا أنهم عاشوا لمدة سنة ونصف في قلق دون تمثيل، حتى قرروا العودة مرة أخرى.