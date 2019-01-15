مجلس اللوردات البريطاني يرفض الخروج من الاتحاد الأوروبي

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أصدر مجلس اللوردات البريطاني توبيخا لاذعا لاتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وحذر من مخاطر الخروج بدون اتفاق، وذلك في تصويت على إجراء بشأن رفض الاتفاق جرى تمريره ليل الاثنين.

ورفض الاتفاق 321 عضوا مقابل 152 صوتا.

وحذر أعضاء في مجلس اللوردات من أن اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضر بالازدهار الاقتصادي لبريطانيا وكذلك الأمن الداخلي والنفوذ العالمي.

كما دعا الإجراء، بعد نقاش مطول استمر ثلاثة أيام، إلى حث أعضاء البرلمان على رفض الخروج من الاتحاد بدون اتفاق بشكل قاطع.

وتأتي هذه الانتكاسة لحكومة ماي عشية تصويت مجلس العموم على اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.