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ميسي ينتظر استدعاء الاتحاد لحسم عودته للتانجو

الشروق
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 3:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 3:23 م

أكد كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عودة ليونيل ميسي، نجم التانجو ونادي برشلونة الإسباني لمنتخب بلاده مُجددًا حال طلبه.

وأوضح تابيا في تصريحاته التي نقلتها شبكة تي واي سي أن خلال حديثه مع مينوتي، مدرب المنتخبات الأرجنتينية أوضح له الأخير أن ليونيل ميسي على أتم استعداد للعودة مُجددًا للمنتخب الأول.

وقال تابيا في تصريحاته :"ليس لدي أي شك في أنه عندما يتصل به الجهاز الفني، سيكون ليونيل ميسي حاضرًا، كلنا نعرف ما يمثله المنتخب الوطني بالنسبة له".

وأضاف كلاوديو تابيا قائلًا :"قال لي مينوتي اليوم الثلاثاء أن ميسي سيرتدي القميص، وأنت تعرف أنه سيلعب وتعرف كل شيء يمكنه أن يعطيك إياه".

يُذكر أن ليونيل ميسي لم يشارك مع المنتخب الأرجنتيني منذ نهاية مشوار التانجو في بطولة كأس العالم الماضية بروسيا، حيث أشارت التقارير الصحفية حينها إلى أنه قرار الاعتزال دوليًا.

 


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