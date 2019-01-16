تأجيل الدورة السادسة لمهرجان السودان للسينما المستقلة

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان السودان للسينما المستقلة، تأجيل إقامة الدورة السادسة التي كان من المقرر انطلاقها ٢١ يناير الجاري، وذلك بسبب التصاعد السريع للأحداث في السودان، على أن يقام المهرجان في وقت قريب.

وأعلن فريق عمل المهرجان عن تضامنه الكامل مع حق الشعب السوداني في حياة كريمة، تليق بإنسانية شيوخه، أطفاله وشبابه، مترحمين على من فقد و باعثين بالتحية للغائبين.

يذكر أن إدرارة المهرجان كانت فد كسفت عن مشاركة 15 فيلما مصريا في هذه الدورة في الفئات المختلة، أبرزها "يوم الدين"، و"ليل خارجي"، و"ورد مسموم".