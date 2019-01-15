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فيديو.. رئيس «القابضة لمياه الشرب»: الشركة تدار بعقلية القطاع الخاص

﻿دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 1:15 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 1:15 ص

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم إنشاء الشركة القابضة لهذا القطاع حديثًا في عام 2004، موضحًا أنه كانت هناك شركة كثيرة تعمل في مجال إدارة المياه ولكن بشكل منعزل.

وأضاف في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الاثنين، أن الشركة القابضة تدار بعقلية القطاع الخاص، تحت مظلة قانون قطاع الأعمال، لافتًا إلى أن الجمعية العمومية للشركة القابضة يرأسها وزير الإسكان، وعضويتها تتكون من ممثل من وزارة المالية.

وتابع: «يتم تعين مجلس الشركة القابضة من الجمعية العمومية لمدة 3 سنوات، وهي من تقرر المد للمجلس بناء على استراتيجية وخطة الشركة».


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