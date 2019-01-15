وزير الخارجية الإيراني: الحظر الأمريكي لن يؤثر في علاقاتنا الاقتصادية مع كردستان العراق



أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن الحظر الأمريكي لن يؤثر في علاقات إيران الاقتصادية مع إقليم كردستان العراق.

وشدد "ظريف"، على دعم بلاده للتطورات الحاصلة في علاقة أربيل مع بغداد، متمنيا أن يتم حل كافة المشاكل والعراقيل عن طريق الحوار، حسبما ذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية.

وقال ظريف خلال ملتقى تجاري واقتصادي مشترك عقد في مدينة أربيل اليوم الثلاثاء: "لدينا تاريخ مشترك مع الكرد، لا يمكن لأحد أن يقطع علاقاتنا، فإيران تمثل شريكاً مهماً لإقليم كردستان ونحن نتطلع إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين طهران وأربيل".

وأضاف: "لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بدون التعاون المشترك".

ومن جانبه أكد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، أهمية التعاون والتنسيق بين دول المنطقة من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مشددا على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف.