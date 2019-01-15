مقتل أربعة وإصابة 90 في انفجار سيارة مفخخة بكابول

قتل أربعة أشخاص على الأقل، بينهم ثلاثة من عناصر قوات الأمن ومدني أمس الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مجمع يضم منظمات أجنبية في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش، إن 90 شخصًا آخرين، بينهم 23 طفلاً معظهم من المدنيين، أصيبوا في الانفجار الذي وقع قرب "القرية الخضراء"، التي توجد بها مقرات العديد من المنظمات الأجنبية غير الحكومية، بما في ذلك وكالة التنمية الألمانية.

وأوضح دانيش أن "عشرات المنازل تضررت بسبب قوة الانفجار" وسمع دوي الانفجار في أرجاء العاصمة.