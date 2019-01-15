ألمانيا تسلم سوريا مشتبها في صلته بالإرهاب إلى هولندا

سلمت السلطات الألمانية، اليوم الثلاثاء، سوريا مشتبها في صلته بالإرهاب إلى السلطات الهولندية، وذلك حسبما أعلن المدعي العام في مدينة كوبلنتس الألمانية.

وقام أفراد من مكتب مكافحة الجريمة المحلي في ولاية راينلاند بفالتس بتسليم الشاب السوري/26 عاما/ عند معبر جوخ الحدودي إلى السلطات الهولندية.

يذكر أن السوري الذي يمتلك مقرا سكنيا في مدينة روتردام الهولندية، كان قد أُلقي القبض عليه في نهاية الشهر الماضي في مسكن أحد أقربائه بمدينة ماينتس غربي ألمانيا، ووصفت الشرطة قريب الشاب بأنه غير مشتبه به.

وحسب تصريحات المدعي العام، فإن المتهم كان قد وافق على إجراءات تسليم مبسطة، وكان الشاب السوري قد خضع للاستجواب بالفعل من قبل محققين هولنديين توجهوا إلى محبسه في ماينتس.