كولومبيا تسعى إلى إنشاء منظمة جديد لدول أمريكا الجنوبية بدلا من «يوناسور»

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قال الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أمس الاثنين، إن بلاده تسعى إلى أن تحظى بدعم الدول الأخري في المنطقة من أجل إنشاء منظمة (بروسور) لتحل محل اتحاد دول أمريكا الجنوبية (يوناسور).

ونقلت صحيفة "إل تيمبو" الكولومبية اليومية ومحطة (أر سي إن) الكولومبية عن الرئيس دوكي قوله إن تشيلي أعربت عن دعمها لهذا الاقتراح.

وأضاف الرئيس الكولومبي أن إنشاء منظمة (بروسور) سيساعد في القضاء على الديكتاتورية في فنزويلا.

وتابع دوكي قائلا " بدلا من أن تكون في خدمة حكومة معينة، فإن منظمة (بروسور) ستعمل على تنسيق السياسات العامة لأمريكا الجنوبية والدفاع عن الديمقراطية واقتصاد السوق.

وكانت كولومبيا قد غادرت "اتحاد دول أمريكا الجنوبية" في أغسطس، قائلة إن الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز أنشأها لتفكيك وحدة أمريكا اللاتينية وإنشاء منظمة تدعم نظام حكمه.

وعلقت كل من الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وباراجواي وبيرو عضويتهم داخل يوناسور في وقت سابق من العام الماضي.

وتم إنشاء يوناسور المؤلف من 12 دولة في عام 2008 لتعزيز التكامل الإقليمي كحصن ضد النفوذ الأمريكي، لكنه أصبح غير فعال إلى حد كبير بسبب الانقسامات السياسية والصراع حول كيفية التعامل مع الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.