انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي السنوي لدول شرق ووسط أوروبا بفيينا

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تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى الاقتصادي السنوي لدول شرق ووسط أوروبا، في العاصمة النمساوية فيينا الذي تنظمه منظمة اليورومني العالمية وتستمر أعماله يومين.