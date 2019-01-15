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انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي السنوي لدول شرق ووسط أوروبا بفيينا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 6:19 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 6:19 ص

تنطلق اليوم الثلاثاء، أعمال المنتدى الاقتصادي السنوي لدول شرق ووسط أوروبا، في العاصمة النمساوية فيينا الذي تنظمه منظمة اليورومني العالمية وتستمر أعماله يومين.


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