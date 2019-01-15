لقطة تشويقية تحمل نذر الموت لثلاث شخصيات رئيسية في مسلسل صراع العروش

مع اقتراب موعد عرض الموسم الثامن والأخير من المسلسل الناجح ”صراع العروش“ (جيم أوف ثرونز) عرضت شبكة (إتش.بي.أو) الأمريكية المنتجة لقطة تشويقية تظهر فيها شخصية جون سنو لكنها تحمل في طياتها نذر الموت.

وربما يكون هذا هو الانطباع الذي تود الشبكة إيصاله للمشاهد عبر اللقطة التي عرضت على شاشة التلفزيون وقت الذروة مساء الأحد.

ومن المقرر بدء عرض الموسم الثامن في 14 أبريل.

وتدور أحداث اللقطة، ومدتها دقيقة و28 ثانية، داخل قبو عشيرة وينترفل حيث يسمع المشاهد أصوات نيد وكاتلين ستارك فيما يمر جون سنو من أمام تمثالي الشخصيتين الراحلتين ضمن أحداث المسلسل.

وبعد ذلك تنضم شخصيتا سانسا وآريا ستارك إلى جون سنو وتسيران بجواره في القبو إلى أن يصلوا إلى ثلاثة تماثيل لهم مما يشير إلى وفاتهم.