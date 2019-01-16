وزيرة البيئة: توقيع اتفاقيات بقيمة 25 مليون يورو لإنشاء محطة صرف لـ3 شركات

فؤاد: مشروع لإعادة تدوير المخلفات الزراعية لتشغيل شباب القرى

قالت ياسمين فؤاد وزير البيئة، إنه تم توقيع اتفاقيات بقيمة 25 مليون يورو الأسبوع الماضى، لإنشاء محطة للصرف الصناعى لأكثر الصناعات الملوثة، والتى تمثلها ثلاث شركات هى «سنكتو» التابعة لقطاع الأعمال و«أميثال» و«أموك»، بمنحة 25٪ من هذا المبلغ والباقى قرض تقوم الشركات بتسديده بفائدة مخفضة، لافتة إلى منح المصانع فرصة لتوفيق أوضاعها ضمن مشروع مكافحة التلوث الصناعى الذى تبلغ تكلفته 130 مليون يورو.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الإقليمى للأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذى أطلقه مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أمس ، للسنة الرابعة على التوالى، بالتعاون مع اتحادات الصناعات فى الدنمارك والأردن وتونس والمغرب.

وناقش المؤتمر سبل وأدوات تمويل التنمية المستدامة؛ والتحديات التى تعوقها؛ وأهم أهدافها والتحفيز على إقامة المشروعات التى تعمل على تحقيق تلك الأهداف على أرض الواقع.

وأوضحت فؤاد أنه سيتم الانتهاء من صرف شركة أبوقير المباشر على البحر فى شهر فبراير، فيما تستكمل الوزارة مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية والتى يزيد حجمها سنويا عن مخلفات القمامة، عن طريق إنشاء شركات للشباب بالقرى.

من جانبه قال أحمد كمالى نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر من أكثر الأسواق الناشئة استقرارا، فعلى الرغم من المشكلات الاقتصادية العالمية، إلا أن التضخم ينحسر وعجز الموازنة يقل ومعدلات النمو ترتفع، والتى بلغت فى الربع الأخير 5.4٪، والذى يعتبر من أكبر معدلات النمو بالأسواق الناشئة.

وأوضح أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يؤدى إلى تحقيق عائد مادى واجتماعى وتوفير حياة كريمة للجميع، مضيفا أن الاتجاه العالمى يتجه إلى التنمية المستدامة والدليل على ذلك أن الأصول المستثمر فيها بلغت فى ديسمبر الماضى 228 مليار دولار وهو ضعف ما كانت عليه العام الماضى، والتى سوف تزداد إلى تريليون دولار فى الاجل القصير، وستزداد هذه الارقام مع تحول الاستثمارات التقليدية إلى استثمار مستدام.

من جهته، لفت خالد عبدالعظيم مدير اتحاد الصناعات، إلى أن التنمية المستدامة ستحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمشروعات بالإضافة إلى العوائد الاجتماعية والبيئية الإيجابية، مضيفا «قمنا بتدريب بعض المنشآت على كيفية ترشيد استهلاك الطاقة خاصة بعد الارتفاعات فى أسعارها الفترة الأخيرة، وكيفية استخدام الامكانيات المتاحة والتى توفر للمنشأة فى استهلاك الطاقة مما يزود الربحية لها».

وكشف توماس كريستنسن سفير الدنمارك بالقاهرة، عن تأسيس صندوق استثمار لاهداف التنمية المستدامة برأسمال مليار دولار، يركز على الاستثمار فى الدول الأجنبية والاستثمارات التجارية، لافتا إلى زيارة مدير الصندوق إلى مصر قريبا، لبحث فرص العمل والاستثمار المستدام.