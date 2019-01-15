محبو عبد الناصر يحيون ذكرى ميلاده الـ101 في ضريحه

أحيا أبناء ومحبو الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذكرى الواحدة بعد المائة لميلاد الرئيس المصري الأسبق، والذي ولد في الخامس عشر من يناير لعام 1918.

وارتدى عبدالحكيم عبد الناصر، شارة حول عنقه حملت علم فلسطين وصورة للمسجد الأقصى ومكتوب عليها عبارة "القدس لنا".

وتوافد لضريح عبدالناصر عشرات المواطنين وعدد من أعضاء الحزب الناصري، وعددًا من المنتظمين في منظمات إفريقية، ووفود من فلسطين والسودان ولبنان والأردن والعراق واليمن وسوريا، ومواطنون من النوبة وصعيد مصر، فضلًا عن سفيرة دولة كوبا بالقاهرة.

وحرص الزائرون على قراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم أمام الضريح، ووضع أكاليل من الورود على قبره.

وقال عبدالحكيم عبدالناصر في تصريحات لـ"الشروق"، في العام المائة وواحد نقول له كل عام وأنت بخير، تمر السنوات والشوق لك لا يخبو، إن كانت جنازتك هي أكبر جنازة في التاريخ فإن محبوك زادو أكثر، أنت تمثل الطريق والبوصلة الحقيقية لكرامة هذا الوطن، والشعب المصري يتطلع للاحتفال بك دائما، وأبناؤك سيظلوا يحتفلون بك، فأنت رمز للتحرر ورمز في وقتك للشعوب العربية التواقة للتحرر، وألفية ميلادك ستكون أكبر".

وحرص محسن عرفة، الرجل الذي يبلغ عامه الستون على اصطحاب حفيديه إسلام وياسمين لضريح، مؤكدًا أن معرفة تاريخ عبدالناصر هو جزء من معرفة التاريخ الوطني لمصر.