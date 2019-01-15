مصدر أمني عراقي: مقتل مدني وإصابة شقيقه جنوب الموصل

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوي، اليوم الثلاثاء، مقتل مدني وإصابة شقيقه بنيران مسلحين مجهولين جنوبى الموصل /400 كيلومترا شمال بغداد/.

وقال النقيب محمد جاسم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم اليوم على مدني وشقيقه أثناء خروجهما من منزلهم في قرية الحاج علي التابعة لناحية القيارة /60 كيلومترا جنوبى الموصل/ فقتلوا أحدهما وأصابوا الأخر بجروح بليغة".

وأوضح أنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى فيما نقل القتيل إلى دائرة الطب العدلي بالموصل".

وفي سياق آخر كشف مصدر عسكري عراقي، اليوم، أن "قوة من الجيش العراقي متمركزة قرب معسكر الكسك غربى الموصل عثرت على مقبرة جماعية ضمت 48 جثة تعود لعناصر داعش، تم إعدامهم لتخاذلهم وهروبهم في محور غربى الموصل أثناء عمليات التحرير قبل عامين".