جهود أمنية لضبط السائق المتسبب في حادث دائري الوراق

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة تحت اشراف اللواء مصطفي شحاتة مدير الأمن من تحرياتها لضبط السائق المتسبب في حادث تصادم أعلي دائري الوراق، بعد قيامه بترك سيارته الاتوبيس علي يسار الطريق بالمخالفة لقواعد المرور.

وكان 5 أشخاص لقوا مصرعهم مساء امس بينهم طفلتين وإصابة 3 آخرين فى حادث مرورى أعلي دائرى الوراق باتجاه المرج.

تلقت الإدرارة العامة للمرور بلاغا، باصطدام سيارة ميكروباص أعلى دائرة الوراق أثناء سيرها بسرعتها وفوجئ سائقها بأتوبيس نقل خاص، يقف أمامه علي يسار الطريق، محاولا تفاديه إلا أن السرعة الزائدة للسيارةى جلعته يصطدم به وينقلب على الطريق ، انتقلت ست سيارات إسعاف لنقل المصابين والضحايا للمستشفي ، ودفعت الإدارة العامة للمروري باوناش لرفع أثار الحادث، بالتنسيق مع الحماية المدنية وأجهزة الأمن التى فرضت كردونا أمنيا بمحيط الواقعة، تحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

وقال عدد من شهود العيان ل" الشروق" أن سبب الحادث هو توقف الأتوبيس الذى يحمل لوحات معدنية رقم 8749 علي يسار الطريق نتيجة عطل مفاجئ علي إثره ترك السائق الميكروباص وذهب بحثا عن فنى لإصلاحه قبل وقوع الحادث بدقائق.

وأضاف الشهود أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث بعد عشرة دقائق فقط، وبمساعدة الأهالى دخلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتمكنت من نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى.

وحضرت نيابة حوادث الوراق لاجراء معاينة للحادث وامرت بسرعة القبض علي السائق الهارب.