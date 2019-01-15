ماي تؤكد تمسكها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مارس المقبل

أكدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، مساء الثلاثاء، تمسكها بخروج لندن من الاتحاد الأوروبي بحلول 29 مارس المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

ورفض البرلمان البريطاني، مساء اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، التي حظيت باعتراض 432 نائبًا، مقابل تأييد 202.

ومن جانبه، شن زعيم حزب العمال المعارض جيريمى كوربين، هجومًا على حكومة ماي عقب إعلان نتيجة التصويت، بقوله إن رفض «البريكست» يعد فشلًا ذريعًا للحكومة، معلنًا أنه سيتقدم غدًا الأربعاء بمقترح للبرلمان لسحب الثقة منها.