الصين تؤكد مجددًا وقوف جيشها ضد أية محاولات انفصالية لتايوان

أكدت الصين مجددًا رفضها أية محاولات انفصالية لتايوان، مشددة على أن الجيش الصيني سيقف دائمًا بشكل حازم للحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية الجنرال "لي تسوه تشنغ" مع قائد عمليات البحرية الأمريكية الأدميرال "جون ريتشاردسون" اليوم الثلاثاء، في العاصمة الصينية بكين.

وقال تشنغ، في تصريحات أوردتها وزارة الدفاع الوطني الصينية، إن المصالح المشتركة للصين والولايات المتحدة الأمريكية تفوق بكثير خلافاتهما، وإن التعاون هو الخيار الأفضل، وإنه يتعين على الجانبين زيادة الثقة ومعالجة الخلافات بشكل صحيح والسيطرة على المخاطر، وجعل الروابط العسكرية تدفع العلاقات الثنائية.

وحول قضايا تايوان وبحر الصين الجنوبي، شدد تشنغ على أن بلاده لن تسمح بأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للصين، لا سيما فيما يتعلق بالمصالح الأساسية والوحدة الوطنية للشعب الصيني، محذرًا من أنه إذا حاول شخص فصل تايوان عن الصين، فإن الجيش الصيني سيقف دائمًا وبشكل حازم للحفاظ على سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

من جانبه، قال قائد عمليات البحرية الأمريكية إن الولايات المتحدة تقدر عاليًا العلاقة العسكرية البناءة والموجهة نحو تحقيق النتائج مع الصين، وإن بلاده مستعدة لزيادة التفاهم المتبادل والحد من الحسابات الخاطئة، مؤكدًا أهمية تحسين الجانبين قنوات الاتصال بينهما، لتسهيل الحوار.