الأمم المتحدة: وفاة 15 طفلا في سوريا نتيجة الطقس السيء ونقص الرعاية الصحية

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عن أن ما لا يقل عن 15 طفلا لقوا حتفهم في سوريا خلال شهر واحد جراء موجة الطقس شديد البرودة ونقص الرعاية الصحية.

وذكرت أن 13 منهم رضع لم يكملوا عامهم الأول.

ولقي ثمانية أطفال، على الأقل، حتفهم في مخيم الركبان، حيث يعيش نحو 45 ألف شخص في ظروف قاسية في منطقة نائية بالصحراء السورية.

وفي دير الزور، شرقي سورية، لقي سبعة أطفال حتفهم بعدما اضطرت أسرهم إلى الفرار من منطقة "هجين" بسبب المعارك العنيفة التي أجبرت نحو عشرة آلاف شخص على النزوح منذ ديسمبر الماضي.

وقال جيرت كابيلير المدير الإقليمي للمنظمة: "دون توافر رعاية صحية وحماية ومأوي يمكن الوثوق بها، سيموت المزيد من الأطفال يوما بعد يوم..التاريخ سيحكم علينا بسبب هذه الوفيات التي يمكن تجنبها تماما".