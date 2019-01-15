القاهرة/بيروت.. يتوجه وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى بيروت، للمشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والمقرر انعقادها يوم /الأحد/ المقبل برئاسة لبنان.