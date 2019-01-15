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الأربعاء.. وفد الجامعة العربية يزور بيروت للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية


نشر فى : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 11:01 م | آخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2019 - 11:01 م

القاهرة/بيروت.. يتوجه وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى بيروت، للمشاركة في فعاليات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والمقرر انعقادها يوم /الأحد/ المقبل برئاسة لبنان.


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