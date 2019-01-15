الأمن يشكل فريق بحث لكشف ملابسات مصرع أسرة كاملة بتسرب غاز في إمبابة

قال مصدر أمني إن تسرب الغاز الذي وقع في شقة سكنية بشارع أبوبكر الصديق المتفرع من شارع الإمام الغزالي بمنطقة إمبابة، بحي شمال الجيزة، أودى بحياة أسرة كاملة مكونة من 5 أشخاص.

وأكد المصدر الأمني، في تصريحات للشروق، أن الأسرة التي لقيت مصرعها مكون من "الأب والأم و3 أبناء"، وأن المعاينة الأولية أثبتت تسرب الغاز واختناق الجميع وهم نيام.

وأشار إلى أن الأسرة كانت تغلق جميع منافذ الشقة بسبب الشتاء ما أدى لاختناقهم جميعًا، وأن الأهالي والجيران أبلغوا الشرطة بالرائحة الكريهة، وفور الصعود إلى الشقة تم اكتشاف الحادث، وإبلاغ الإسعاف، وتم فصل الغاز عن المنطقة أيضًا.

كما نوه إلى تشكيل فريق بحث لجمع التحريات حول الواقعة، واستجواب عددٍ من الجيران، وأقارب الأسرة، لتأكيد وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقل رجال الإنقاذ والحماية المدنية وتم نقل الجثامين إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما انتقلت النيابة العامة لموقع الحادث لإجراء المعاينة، وانتدبت المعمل الجنائي للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية فيه.

من جانبه نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأسرة، وتقدم بالعزاء لذويها، ووجه مسؤولى حى شمال الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية بسرعة الإنتهاء من إجراءات الدفن وتسليم الجثامين لذويهم.