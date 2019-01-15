اليمن: مقتل العشرات من تنظيم «القاعدة» في غارات للتحالف العربي بمحافظة أبين

أفادت مصادر يمنية، اليوم الثلاثاء، بمقتل العشرات من قيادات وعناصر تنظيم "القاعدة" في قصف للتحالف العربي في محافظة أبين باليمن.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المصادر قولها، إن مقاتلات حربية ومروحيات أباتشي تابعة للتحالف العربي وفي عملية عسكرية اتسمت بالسرية والمباغت، نفذت ضربات جوية استباقية على تجمعات لتنظيم "القاعدة" في معسكر (عمران) بمديرية (مودية) بمحافظة أبين، ما أسفر عن مقتل العشرات من قيادات وعناصر التنظيم.

يذكر أن عناصر تنظيم "القاعدة" بدأت بالتحرك في الآونة الأخيرة في المناطق التي استعادتها قوات الشرعية اليمنية بالتنسيق مع ميليشيا الحوثي بهدف زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة.