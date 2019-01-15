استضاف برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الاثنين، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في حلقة خاصة، ضمت أفراد عائلته.

وقالت نورا شوقي، ابنة الدكتورة طارق شوقي، إنها لا تتدخل في عمل والدها، بالدخول في نقاش أو «خناقة» بشأن مشروعه لتطوير التعليم، مستطردة أنها كذلك تتلقى الكثير من الاقتراحات التي توصلها بدورها إلى والدها، مضيفة كذلك أنها قد ترد على مثل هذه الأمور بقولها: «أنا مش بشتغل في الوزارة».

في السياق نفسه، قال عمر شوقي، الابن الأكبر للدكتور طارق شوقي، إنه لا يتلقى مثل هذه الطلبات أو الاقتراحات، بسبب تركيزه الشديد في عمله الخاص.