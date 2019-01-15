وزير الخارجية الألماني يستبعد تقديم بروكسل تنازلات أخرى لبريطانيا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أنه لا يتوقع تقديم الاتحاد الأوروبي تنازلات مهمة أخرى لبريطانيا، حال عدم التصويت لصالح اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد في البرلمان البريطاني مساء اليوم.

وقال ماس اليوم في ستراسبورج: "أتشكك أنه يمكن تفكيك الاتفاقية مرة أخرى بشكل أساسي"، موضحا أنه على الرغم من كونه من المؤكد أن يتم إجراء مباحثات مرة أخرى بعد رفض الاتفاقية في البرلمان البريطاني، "فإنني لا أعتقد أنه سيتم طرح حلول جديدة تماما على الطاولة هناك تختلف عمّا تم التفاوض بشأنه حتى الآن وعما تم إقراره أيضا".

ولكنه أكد قائلا: "لن نتخلى عن الأمل في حدوث تصويت إيجابي لأنه سيكون بمثابة تصويت للحكمة، ليس فقط لصالح أوروبا، ولكن أيضا لصالح بريطانيا".

ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني مساء اليوم على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التفاوض بشأنها بين الحكومة البريطانية وبروكسل.

وعلى الرغم من تقديم تعهدات جديدة من بروكسل فإن ماي أقرت بأنه ليس هناك فرص تقريبا بالحصول على أغلبية لصالح الاتفاقية.

يشار إلى أن نحو مئة نائب برلماني ينتمون لحزب المحافظين الذي ترأسه ماي أعلنوا رفضهم بالفعل للاتفاقية.